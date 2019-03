Trump ründas oma kõnes vihaselt eriprokurör Muelleri juurdlust

Trump väitis, et Mueller ja Comey on parimad sõbrad, ning laitis Sessionsit, kelle ta novembris vallandas.

Trump ütles, et Sessions oli nõrk ja ebaefektiivne ning ta ei teinud seda, mida oleks pidanud tegema.

Trump nimetas Rohelise Uue Kokkuleppe ettepanekut, mille on teinud mõned demokraadid radikaalseks võitluseks kliimamuutuse vastu, „kõige hullumeelsemaks plaaniks” ja ütles, et kui tuul ei puhu, on see nende elektri lõpp.

Pärast sisserändajatest rääkimist, kes tema sõnul peavad USA-d armastama, ütles Trump, et kongressis on inimesi, kes USA-d vihkavad.

„Ja te teate seda ja me võime nimetada neist igaühe, kui te soovite,” ütles Trump.

Oma kohtumise kohta Põhja-Korea valitseja Kim Jong-uniga ütles Trump, et tehti palju edusamme ja Põhja-Koreal on uskumatult särav tulevik.

Trump lubas veel kaitsta täidesaatva korraldusega sõnavabadust USA ülikoolilinnakutes. Konservatiivide väitel tsenseerivad mõned ülikoolid parempoolsete arvamusi.