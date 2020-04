Trump: Rootsis on vale koroonaviiruse strateegia tõttu suured kannatused ja WHO on kõik valesti teinud

Rootsi on pälvinud maailmas tähelepanu teistest riikidest erineva suhtumisega koroonaviirusesse. Nakatumiste ja surmade arvu kasvades on ka Rootsis piiranguid kehtestatud, aga näiteks söögikohtade, sadamate ja kaubanduskeskuste sulgemine on alles arutlusel. Rootsis on praeguseks 7693 nakatumis- ja 591 surmajuhtumit, vahendab Ilta-Sanomat.

„Nüüd räägivad kõik Rootsist, aga Rootsis kogetakse tõsiseid kannatusi. Peaaegu kõik maad on teinud nii nagu meie,“ ütles Trump pressikonverentsil.

Trumpi sõnul on piirangud päästnud USA-s sadu tuhandeid inimelusid. Oma strateegiat kaitstes tõstis ta jälle esile Rootsi ja niinimetatud karjaimmuunsuse mõiste.

„Kari, nad nimetavad seda karjaks. Rootsi kannatab tohutult. Ka see on üks viis asju teha, aga kõik on teineteist silmas pidanud ja pea kõik on teinud nii nagu meie. Kui me ei oleks seda nii teinud, oleksime kaotanud sadu tuhandeid inimesi rohkem,“ lausus Trump.

Trumpi juttu kommenteeris täna hommikul SVT-le Rootsi riigiepidemioloog Anders Tegnell.

„Seda ei saa nüüd väga tõsiselt võtta. On tõsi, et kõik maad kannatavad selle käes rohkem või vähem. Olukord Rootsis on loomulikult väga töömahukas ja seda eriti tervishoius,“ ütles Tegnell. „Aga võrreldes olukorraga New Yorgis, kus töötab mu sugulane, toimivad asjad Rootsis endiselt väga hästi.“

Trumpi mainitud karjaimmuunsuse kohta ütles Tegnell, et selle saavutamine kas vaktsineerimise või suure hulga inimeste haiguse läbipõdemisega on ainus viis viiruse võitmiseks.

„Meie, nakkushaigustega töötavad inimesed teame, et sedatüüpi haigus jätkab levimist nii kaua, kuni elanikkond on immuunsuse saanud. Selle peatamiseks ei ole mingit muud viisi,“ ütles Tegnell.

WHO kohta ütles Trump igapäevasel pressikonverentsil Guardiani teatel aga järgmist: „Nad on eksinud paljude asjade kohta. Ja neil oli varakult palju informatsiooni ja nad ei tahtnud – nad paistsid olevat väga Hiina-kesksed.“

Rahulolematult pead raputades jätkas Trump: „Nad kuulutasid selle valesti välja, nad kuulutasid selle valesti välja. Nad magasid väljakuulutamise maha. Nad oleksid võinud selle välja kuulutada kuid varem. Nad pidid teadma ja nad oleksid pidanud teadma ja ilmselt nad teadsid. Nii et me vaatame seda väga hoolikalt ja me kavatseme kinni hoida WHO-le kulutatud raha. Me kavatseme seda väga jõuliselt kinni hoida ja vaatame. See on suurepärane asi, kui ta töötab, aga kui nad kõik asjad valesti välja kuulutavad, ei ole hästi.“