Trump rääkis oma kõnes USA iseseisvussõjas (1775-1783) hõivatud lennuväljadest

„Meie armee mehitas lennuv...d, rammis kindlustusi, võttis üle lennuväljad,” teatas Trump sõjaväe kohta, mis moodustati Kontinentaalkongressi otsusega aastal 1775, vahendab USA Today.

Lõik Trumpi kõnest:

„1775. aasta juunis lõi Kontinentaalkongress Bostoni ja New Yorgi ümbruses laagris olnud revolutsioonilistest jõududest ühendatud armee ja nimetas selle ülemjuhataja, suure George Washingtoni järgi. Kontinentaalarmee kannatas kibedat talve Valley Forge’is, saavutas kuulsust üle Delaware’i vete ja võttis võidu Yorktowni Cornwallises. Meie armee mehitas lennuv...d, rammis kindlustusi, võttis üle lennuväljad, tegi kõike, mida pidi tegema ja Fort McHenry juures, raketi punase kuma all, ei olnud tal muud kui võit. Ja kui saabus koit, lehvis tähelipp väljakutsuvalt.”

"...our army manned the amports (?), it rammed the ramparts, it took over the airports..."



