Trump: Putiniga läbi saada on okei

"Omavaheliste suhete loomine on okei. Me ei pea minema sõdadesse. Me ei pea kaotama oma tublisid sõdureid. Me ei pea. See on hea. Kui ma Putiniga hästi läbi sain, ütles keegi: "Ta saab Putiniga hästi läbi!" Ja ma küsisin endalt: "Aga kas see pole omamoodi hea asi?" Kas see on halb?" rääkis Trump.

Viidates FBI peadirektori Christopher Wray eelmise päeva väidetele Venemaa sekkumise kohta USA valimistesse, ütles Trump: "Hakkab jälle pihta - Venemaa, Venemaa, Venemaa. Aga Hiina? Aga Põhja-Korea? Aga Iraan? Nad ei maini kedagi teist. Tundub, et narratiiv on Venemaa."

Trump lükkas siiski ümber väited, et ta Venemaasse leebelt suhtub, öeldes, et tegelikkuses ei ole keegi Venemaale varem nii karme sanktsioone kehtestanud kui tema.

USA süüdistab Venemaad sekkumises sealsetesse poliitilistesse protsessidesse, ennekõike 2016. aasta presidendivalimiste ajal. Moskva on seda väidet järjekindlalt eitanud, nõudes USAlt tõendite esitamist.