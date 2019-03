Trump: peavoolumeedia on tõesti rahva vaenlane ja tõeline opositsioonipartei

„Peavoolumeedia on tule all ja põlatud kogu Maailmas kui korrumpeerunud ja VÕLTS. Kaks aastat surusid nad Venemaaga Kokkumängu Luulu, kui nad teadsid kogu aeg, et Mingit Kokkumängu ei olnud. Nad on tõesti Rahva Vaenlane ja Tõeline Opositsioonipartei!” kirjutas Trump.

The Mainstream Media is under fire and being scorned all over the World as being corrupt and FAKE. For two years they pushed the Russian Collusion Delusion when they always knew there was No Collusion. They truly are the Enemy of the People and the Real Opposition Party!