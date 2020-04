Trump peatab 60 päevaks välismaalastelt USA alalise elamisloa taotluste vastuvõtmise

Päev varem Twitteris teatavaks tehtud samm kaitseb Trumpi sõnul ameeriklaste töökohti, vahendab BBC News.

Samas pole selge, kui tõhus see meede on, sest enamik viisateenuseid on niikuinii juba haiguspuhangu tõttu peatatud.

Kriitikute väitel püüab Trump lihtsalt oma viirusevastaselt tegevuselt tähelepanu kõrvale juhtida. USA-s on Covid-19-sse surnud ligi 45 000 inimest.

Demokraadid süüdistavad administratsiooni pandeemia kasutamises sisserände vastu. Tegemist on Trumpi traditsioonilise kampaaniateemaga.

Valge Maja koroonabriifingul ütles Trump, et täidesaatev korraldus allkirjastatakse ilmselt täna. Keeldu võidakse pikendada palju pikemaks ajaks, sõltuvalt majanduse olukorrast, teatas Trump.

Pärast esmaspäevast lubadust peatada „kogu sisseränne” USA-sse pidi Trump ilmselt oma algset plaani muutma mõnede ärimaailma juhtide vastuseisu tõttu.

Koroonakriisi tõttu on töö kaotanud üle 20 miljoni ameeriklase ja president ütles, et valitsusel on „püha kohus” tagada, et nad töökohad tagasi saavad.

„Oleks vale ja ebaõiglane, kui viiruse tõttu koondatud ameeriklased asendataks uue sisserändajate tööjõuga, mis lennutatakse kohale välismaalt,” ütles Trump, lisades, et võib tulla mõningaid erandeid.

„Me tahame kaitsta meie USA töötajaid ja ma arvan, et edasi liikudes muutume me nende suhtes üha kaitsvamaks,” jätkas Trump.

Trumpi korraldus võib aga esile kutsuda kohtuvaidlusi.

Mis on roheline kaart?

- See annab sisserändajale seadusliku alalise elamisloa ja võimaluse taotleda USA kodakondsust

- Tavalisel aastal antakse USA-s välja ligi miljon rohelist kaarti

- Enamik, umbes 70%, antakse inimestele, kellel elavad USA-s sugulased, selgub 2018. aasta senati raportist

- 80% tööpõhistest rohelistest kaartidest, mis on elamisloa tavaline vorm, antakse välja nendele, kes juba viibivad USA-s ja lähevad ajutiselt viisalt üle alalisele elamisloale.

USA Rahvusliku Immigratsioonifoorumi esindaja Ali Noorani ütles, et sisserändajad moodustavad 17% tervishoiutöötajatest ja 24% hooldustöötajatest USA-s. „On kahetsusväärne, et president teeb pigem teised patuoinasteks, mitte ei otsi üksmeelt, mis aitaks kõik kriisist läbi,” ütles Noorani.