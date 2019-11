Trump peab maksma oma heategevusfondi kuritarvitamise eest kaks miljonit dollarit

Kohtunik Saliann Scarpulla leidis oma eilses otsuses, et Trump rikkus oma fondi haldaja kohustusi lubades muu hulgas oma kampaanial korraldada 2016. aasta jaanuaris Iowa osariigis Des Moines’is televisioonis üle kantud rahakogumisürituse fondi jaoks ning lubades suunata üritusel kogutud raha oma poliitilise kampaania heaks, vahendab CNN.

Juba 2016. aasta kampaania ajal tekkisid küsimused, kas Trump on kasutanud heategevuse sildi all kogutud raha poliitilistel eesmärkidel.

2018. aastal esitatud hagis väideti, et Trump ja tema kolm vanemat last, Donald Jr, Ivanka ja Eric rikkusid föderaalseid ja osariigi kampaania finantseerimise seadusi ning kuritarvitasid Donald J. Trump Foundationi maksuvaba staatust. Hagi järgi lubas Trump kasutada fondi „mitte palju enam kui tšekiraamatuna hr Trumpi äri- ja poliitiliste huvide teenimiseks”.

Osariigi prokuratuur taotles mitmeid lahendusi, sealhulgas 2,8 miljoni dollari maksmist hüvitisena pluss karistusi. Trump ise lubas hagi vastu võidelda.

Mõlema poole juristid jõudsid aga oktoobris üksmeelsele otsusele ja leppisid kokku, et kohtunik määrab kindlaks kahjutasu suuruse, mille Trump peab maksma.

Kohaliku aja järgi eile õhtul teatas Trump oma avalduses, et New Yorgi peaprokurör iseloomustab seda kokkulepet poliitilistel põhjustel meelega valesti ja et kogu raha fondis on läinud heategevuseks.