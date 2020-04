Trump pakkus Covid-19 raviks desinfitseerimisvahendi süstimist ja ultraviolettkiirgust

Eilsel koroonaviiruse briifingul Valges Majas esitleti USA valitsuse uuringu tulemusi, mis näitasid, et koroonaviirus näib nõrgenevat päikesevalguse ja kuumuse käes, vahendab BBC News.

Uuring näitas ka, et valgendi võib tappa viiruse süljes ja hingamisteede vedelikes viie minutiga ning isopropüülalkohol võib tappa selle veelgi kiiremini.

Uuringut esitles USA sisejulgeolekuministeeriumi teaduse ja tehnoloogia direktoraadi juhi kohusetäitja William Bryan.

Märkides, et uuringut tuleb võtta ettevaatusega, pakkus Trump edasisi uuringuid selles valdkonnas.

„Niisiis oletame, et me suuname kehale tohutu, kas see on siis ultraviolett või lihtsalt väga võimsa valguse,” ütles Trump Valge Maja koroonaviirusealase koordinaatori dr Deborah Birxi poole pöördudes. „Ja ma arvan, et te ütlesite, et seda ei ole kontrollitud, aga te kavatsete seda katsetada. Ja siis ma ütlesin, oletame, et te toote valguse keha sisse, mida te saate teha kas läbi naha või mingil muul viisil. Ja ma arvan, et te ütlesite, et te kavatsete seda ka katsetada. Kõlab huvitavalt.”

„Ja siis ma näen seda desinfitseerimisvahendit, kus see koksab selle maha minutiga. Ühe minutiga. Ja kas on mingi viis, kuidas me saame midagi sellist teha, süstides seda sisse või peaaegu nagu puhastades? Nii et oleks huvitav seda kontrollida,” lausus Trump.

Osutades oma peale, president jätkas: „Ma ei ole arst. Aga ma olen nagu inimene, kellel on hea teate küll mis.”

Siis pöördus Trump taas Birxi poole ja küsis, kas ta on kunagi kuulnud kuumuse ja valguse kasutamisest koroonaviiruse raviks.

„Mitte ravina,” vastas Birx. „Tähendab kindlasti on palavik hea asi, kui sul on palavik, aitab see sinu kehal reageerida. Aga ma ei ole näinud kuumust ega valgust.”

„Ma arvan, et see on suurepärane asi, mida vaadata,” ütles Trump.

USA arstid on hoiatanud, et Trumpi ideedel võivad olla fataalsed tagajärjed.

„See mõte mis iganes puhastusvahendi süstimisest või sissevõtmisest kehasse on vastutustundetu ja see on ohtlik,” ütles kopsuarst Vin Gupta NBC Newsile. „See on tavaline meetod, mida inimesed kasutavad, kui nad tahavad ennast tappa.”