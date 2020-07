Trump päästis oma sõbra vanglast

Trumpi otsus leevendada Stone'i karistust paar päeva enne tema vanglasse suundumist tähistas vabariiklasest presidendi enesekindlaimat sekkumist oma liitlase kaitsmiseks kriminaalasjas. Opositsioonilised demokraadid mõistsid Trumpi tegevuse hukka kui "kallaletungi õigusriigile", vahendab uudisteagentuur Reuters.

"Roger Stone on juba piisavalt kannatanud," seisis Valge Maja reedeõhtuses avalduses. "Teda koheldi väga ebaõiglaselt, nagu ka paljusid teisi selles kaasuses. Roger Stone on nüüd vaba mees!"

Vabariiklasest poliitaktivisti sõprus Trumpiga sai alguse juba aastakümneid tagasi. 67-aastane Stone pidi ilmuma Georgia osariigis asuvasse föderaalvanglasse sel nädalal, et hakata kandma kolme aasta ja nelja kuu pikkust vanglakaristust.

Trump otsus ei tühista süüdimõistvat otsust ega tähenda seega täielikku armuandmist, vaid pelgalt vähendab tema karistust sedavõrd, et tal ei ole vaja reaalselt trellide taha minna.

Vahetult pärast otsuse teatavaks tegemist reede õhtul tuli Stone oma Floridas Fort Lauderdale'is asuva kodu ette, kandes maski sõnadega "Vabastage Roger Stone" (inglise k. "Free Roger Stone").

"See on kohutav, kohutav õudusunenägu, kui mõistate, et sellel uurimisel polnud kunagi mingit seaduslikku ega õiguslikku algust, see oli nõiajaht," ütles Stone, kasutades samasugust retoorikat, mida Trump prokuröride ja demokraatide puhul, kes uurisid Venemaa rolli 2016. aasta USA valimistesse sekkumisel.

Valge Maja kritiseeris oma avalduses eriprokurör Robert Muelleri uurimist ja teisi prokuröre. Valge Maja sõnul on Stone "pettuse ohver, mida vasakpoolsed ja nende liitlased meedias aastaid levitasid, püüdes õõnestada Trumpi presidentuuri."

Muelleri uurimine leidis Trumpi kampaania ja venelaste vahel ulatuslikke kontakte.