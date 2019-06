Trump: otsus illegaalide väljasaatmiseks on juba tehtud

"Inimeste suhtes, kelle ICE (immigratsiooni- ja tolliamet - toim) kinni peab, on juba antud korraldus väljasaatmiseks. See tähendab, et nad on läinud mööda seadustest ja kohtutest," säutsus Trump täna oma Twitteri kontol. "Need on inimesed, kes peaksid minema tagasi oma kodumaale. Nad rikkusid seadust riiki sisenedes ja siin viibides."

"Kui inimesed tulevad meie riiki ebaseaduslikult, saadetakse nad välja!" lisas Trump.

USA riigipea lubas juba esmaspäeval, et järgmisel nädalal alustab riik ebaseaduslike rändajate massilist kinnipidamist ja sealt väljasaatmist.

„Järgmisel nädalal asub ICE eemaldama miljoneid ebaseaduslikke migrante, kes on leidnud tee USA-sse seadusvastaselt,“ sõnas Trump, märkides, et „nad (põgenikud -toim) eemaldatakse sama kiiresti, kui nad sisse tulevad“.

Trump andis sellega eeldatavasti nõusoleku ideele, mida immigratsiooniamet juba pikemat aega haub, soovides migrante kinni pidada äkkoperatsioonide käigus, kirjutas ajaleht The Washington Post. Tavapärane praktika siiski on, et valitsus seesugustest operatsioonidest ette ei teata.

USA ja Mehhiko jõudsid sel kuul kokkuleppele, mille kohaselt Mehhiko on nõus pakkuma varjupaika Kesk-Ameerika põgenikele seni, kuni USA otsustab, kas neil lubatakse riiki siseneda. USAs viibib juba umbes 12 miljonit dokumenteerimata sisserändajat, kellest enamik on pärit Mehhikost ja Kesk-Ameerika riikidest.