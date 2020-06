Trump: osa Saksamaalt välja viidavatest USA vägedest läheb Poolasse

Trump lubas ühisel pressikonverentsil Dudaga taas USA väed Saksamaalt välja viia ja süüdistas Saksamaad NATO kuludest oma osa maksmata jätmises, vahendab ABC News.

„Me oleme rahul, kui kõik liikmed maksavad oma ausa osa,” ütles Trump.

Trump teatas, et USA ja Poola on olnud „truud sõbrad ja usaldusväärsed partnerid ligi 250 aastat”, ning ütles et tema kohtumine Dudaga kinnitab nendevahelist elutähtsat allianssi.

Duda visiit Valgesse Majja tekitas küsimuse, kas USA suurendab oma sõjalist kohalolekut Poolas, kui Trump Saksamaalt vägesid välja viib. Duda näis seda mõtet toetavat, öeldes: „Meie usume, et on sügavalt õigustatud kindlustada, et USA väed jäetakse Euroopasse.”

Trump ütles, et Poola on üks võimalus, kuhu väed jätta, ja Duda teatas, et tema riik on valmis neid vastu võtma.

„Me vähendame oma vägesid Saksamaal. Mõned tulevad koju ja mõned lähevad teistesse kohtadesse, aga Poola on üks neist teistest kohtadest,” ütles Trump.

Trump lisas, et see saadab tugeva sõnumi Venemaale, vahendab AFP.

Reutersi tsiteeritud Poola meediaväljaannete teatel võiks USA paigutada Poolasse 2000 sõdurit varem kokku lepitud tuhande asemel. Lisaks maajõududele tuleks Poolasse ka hävitajad F-16.