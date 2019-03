Trump ootab eriprokuröri raportit ja lõpetas säutsu-vaikuse: tere hommikust! Ilusat päeva!

Juurdluse käigus esitati süüdistus rohkem kui kolmekümnele inimesele ja ettevõttele, ent kohtukutsest pääses nii riigipea poeg Donald Trump juunior kui ka väimees Jared Kushner, mis andis vabariiklastele põhjust rõõmustamiseks, kuigi ei saa endiselt välistada, et raport nende tegevust venelastega kohtumisel siiski puudutab.

Juristide sõnul ei saa täna ka välistada, et kohtuasju nende suhtes enam ei algatata: selleks ei ole vaja eriprokurör Muellerit. Teadmata on endiselt ka see, mida arvas Mueller süüdistuse kohta, et president Trump takistas õigusemõistmist, kui vallandas tema uurimisega tegeleva FBI direktori James Comey.

USA eriprokurör Robert Mueller määrati tunamullu kevadel pärast Comey vallandamist juhtima juurdlust president Trumpi valimiskampaania võimalikust kokkumängust Venemaaga 2016. aasta valimistel.