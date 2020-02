Trump õnnitles Ameerika jalgpalli Super Bowli võidu puhul vale osariiki

Trump teatas, et Chiefs on pannud Kansase osariigi uhkust tundma, kuigi meeskond on tegelikult pärit naaberosariigist Missourist, vahendab AFP.

„Õnnitlused Kansas City Chiefsile suurepärase mängu ja fantastilise tagasituleku puhul tohutu surve all,” kirjutas Trump Twitteris. „Te esindasite Suurepärast Kansase Osariiki ja tegelikult kogu USA-d nii väga hästi. Meie Maa on TEIE ÜLE UHKE!”

Trump hiljem kustutas selle säutsu ja asendas selle uuega, kus Kansas on asendatud Missouriga.

Reaktsioon internetis oli kiire tulema.

„See on Missouri, sa täielik idioot,” vastas endine Missouri senaator Claire McCaskill.

„Vale osariik. Parem hoidke eemale asjadest, mida te ei mõista, nagu Ameerika Süda,” kirjutas Missouri praegune senaator Lauren Arthur.

„Ma ei suuda uskuda, et Süvariik paigutas Kansas City MISSOURISSE ainult Trumpile piinlikkuse valmistamiseks,” lisas üks Twitteri kasutaja.

Ennustati ka, et juhtub sama, mis septembrikuise orkaani Dorian ajal, kui Trump teatas, et torm tabab kõige tõenäolisemalt Alabamat ja tekitas spetsiaalselt muudetud ilmakaardi oma väite kinnituseks.

„Homme: Trump lehvitab Ovaalkabinetis kaarti, mis näitab, et Kansas City on tegelikult Kansases,” säutsus CNN-i poliitikareporter Greg Krieg.