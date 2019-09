Trump on korduvalt väitnud, et orkaan Doriani teele jääb ka Alabama – oma sõnu tõestas ta markeriga parandatud kaardiga

Trump väitis, et see on originaalennustus. Valge Maja eelmisel nädalal avaldatud samasugusel pildil ei olnud aga mõju Alabamale kuidagi märgitud, vahendab CNN.

„See oli algne kaart ja te näete, et see ei pidanud tabama mitte ainult Floridat, vaid ka Georgiat,” ütles Trump eile, näidates Riikliku Ookeani- ja Atmosfääriadministratsiooni (NOAA) kaarti, millele oli Alabama tormi mõjupiirkonda kaasamiseks tõmmatud must joon.

Valge Maja ametnik ütles CNN-ile, et Ovaalkabinetis arutati enne pressikonverentsi, mida esimesed mudelid näitasid ja et Dorian võis olla hullem kui esialgsed ennustused. Üks ruumis olnud ametnikest olevat nõustunud ja kasutanud musta markerit tormi mõjupiirkonna suurendamiseks.

Ametniku sõnul kasutas president kaarti, et näidata, kui hull Dorian oleks võinud olla.

Üks allikatest ei kinnitanud ega lükanud ümber, et joone tegi kaardile Trump ise, aga kinnitas, et joon lisati eile enne ajakirjanike Ovaalkabinetti laskmist.

NOAA soovitas esitada küsimused Valgele Majale, mille pressiteenistus kohe ei vastanud.