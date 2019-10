Trump õhutas nüüd avalikult Hiinat Bidenit uurimise alla võtma

Trump kuulutas Valges Majas, et Hiina peaks alustama juurdlust Bidenite üle. Trump ütles, et ei ole varem palunud Hiina presidendil Xi Jinpingil Bidenit ja tema poega Hunterit uurimise alla võtta, aga see on „kindlasti miski, millest me võiksime mõtlema hakata”, vahendab Associated Press.

Hiinat avalikult õhutades võimendas Trump sõnumit, mille edastas eraviisiliselt Zelenskõile. See sõnum, mille paljastas valitsuse vilepuhuja, põhjustas tagandamisjuurdluse esindajatekojas. Trump, kes on nimetanud oma kontakti Ukrainaga „perfektseks”, läks nüüd kaugemale ja laiendas oma taotlust Hiinale, kommunistlikule maailmariigile, kellel on palju mängus käimas olevas kaubandussõjas USA-ga.

Trumpi eilne üleskutse näitab, et ta jätkab käitumist, nagu oleks palved teistele riikidele võtta uurimise alla tema potentsiaalsed oponendid 2020. aasta presidendivalimistel täiesti normaalsed, isegi kui need mõistavad laialdaselt hukka demokraadid ja mõned vabariiklased.

Trump jätkas sama teemat hiljem ka Twitteris: „Ühendriikide presidendina on mul täielik õigus, võib-olla isegi kohustus, uurida või lasta uurida KORRUPTSIOONI ning see sisaldab palveid või ettepanekuid, et teised Riigid meid välja aitaksid!”