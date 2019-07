Trump nõudis Rootsilt kakluse eest vahistatud USA räppari vabastamist: Rootsi on meie afroameeriklasi alt vedanud

„Väga pettunud peaminister Stefan Löfvenis, sest ta ei ole suutnud tegutseda. Rootsi on vedanud meie afroameerika kogukonda USA-s alt,” kirjutas Trump Twitteris. „Ma vaatasin A$AP Rocky linte ja teda jälitasid ja ahistasid tülinorijad. Kohelge ameeriklasi õiglaselt!”

Hiljem lisas Trump veel: „Andke A$AP Rockyle tema VABADUS. Me teeme nii palju Rootsi heaks, aga see ei paista teistpidi töötavat. Rootsi peaks keskenduma oma tõelisele kuritegevuse probleemile!”

Löfveni pressiesindaja Mikael Lindström ütles oma avalduses CNN-ile, et kõik inimesed on Rootsis seaduse ees võrdsed.

„Kõik, mida ma võin praegusel hetkel öelda, on see, et Rootsi ja peaminister Stefan Löfven on selgitanud ja rõhutanud Rootsi õigussüsteemi, prokuratuuri ja kohtute täielikku sõltumatust,” ütles Lindström. „Valitsusel ei ole lubatud ja ta ei ürita praegu toimuvaid õiguslikke protseduure mõjutada.”

A$AP Rockyle esitati eile süüdistus 30. juunil Stockholmis aset leidnud vastasseisu eest.

Rootsi prokurör Daniel Suneson väidab, et A$AP Rocky ja veel kaks meest tungisid kallale kolmandale mehele ning peksid teda klaaspudeli või selle osaga.

Kõigile kolmele on esitatud süüdistus kakluses osalemise eest ja nad jäävad kuni kohtuprotsessini vahi alla. See algab teisipäeval.

Räppari advokaat Slobodan Jovicic väidab, et ta kaitses end rünnaku vastu ja on süütu.

Juhtumist on internetis avaldatud videod, mis annavad võimalusi erinevatele tõlgendustele.