Trump nõudis neljalt kongressi naissaadikult riigi ees vabandamist

Trump kirjutas Twitteris: "Ma ei usu, et need neli kongressi naisliiget on võimelised meie riiki armastama."

President viitas oma säutsus etnilise vähemuse esindajatele ja esimest ametiaega esindajatekojas teenivatele Alexandria Ocasio-Cortezile, Rashida Tlaibile, Ilhan Omarile ja Ayanna Pressleyle.

"Nad peaksid vabandmaa Ameerika (ja Iisraeli) ees hirmsate asjade eest, mida nad on öelnud. Nad on hävitamas Demokraatlikku Parteid, kuid on nõrgad ja ebakindlad inimesed, kes ei suuda kunagi hävitada meie suurepärast riiki!! lisas Trump.

I don’t believe the four Congresswomen are capable of loving our Country. They should apologize to America (and Israel) for the horrible (hateful) things they have said. They are destroying the Democrat Party, but are weak & insecure people who can never destroy our great Nation!