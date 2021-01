Trump nõudis Georgia ametnikult häälte „leidmist”, et muuta presidendivalimiste tulemust

Trump, kes on juba pea üheksa nädalat rääkinud vandenõuteooriatest seoses oma valimiskaotusega Joe Bidenile, ütles Georgia osariigi kõrgeimale valimisametnikule Raffenspergerile, et ta peaks hääled nii üle lugema, et osariigi 16 valijameest läheksid Trumpi, mitte Bideni arvele, vahendab New York Times.

„Ma tahan lihtsalt leida 11 780 häält, mida on üks rohkem, kui meil on,” ütles Trump telefonikõnes, mille salvestuse sai algselt oma valdusse Washington Post, mis selle eile internetis avaldas. Salvestuse sai seejärel ka New York Times.

Trump, kes on presidendiametis veel 17 päeva, andis mõista, et Raffenspergerile ja Georgia riigisekretäri büroo peajuristile Ryan Germanyle võidakse esitada kriminaalsüüdistus, kui nad Trumpi nõudmist ei täida.

„Te teate, mida nad tegid, ja te ei raporteeri selle kohta,” ütles Trump telefonikõnes. „Te teate, et see on kriminaalne – see on kriminaalkuritegu. Ja te teate, et te ei saa lasta sel juhtuda. See on suur risk sulle ja Ryanile, sinu advokaadile. See on suur risk.”

Igasuguste standardite järgi on USA presidendivalimised ammu möödas. Iga osariik on oma valimistulemuse kinnitanud ja Trumpi kohtukampaania tulemuste vaidlustamiseks on kohtunike poolt üle kogu riigi kiiresti tagasi lükatud.

Püüdes kallutada Raffenspergerit oma tahte järgi tegutsema kasutas Trump oma ametikoha võimu viisil, mis meenutab 2019. aasta telefonikõnet Ukraina presidendile Volodõmõr Zelenskõile, mille käigus püüdis Trump sundida Zelenskõid alustama juurdlust Bideni üle, hoides kinni sõjalist abi Ukrainale. See telefonikõne sai keskseks elemendiks selles skeemis, mille eest Trumpile ametikuriteo süüdistus esitati.

Nagu Zelenskõilt „teenet paludes”, küsis Trump laupäeval ka Raffenspergerilt poliitilist abi. Kongress peaks kinnitama 2020. aasta presidendivalimiste tulemused kolmapäeval vaatamata mõnede Trumpi liitlaste katsetele tulemused mitmes osariigis vaidlustada.

Trump ütles, et loodab, et Raffenspergeri büroo suudab tema soovi täita enne Georgias homme toimuvat senativalimiste teist vooru, mis otsustab jõudude vahekorra senatis. Täna teeb Trump koos vabariiklaste kandidaatidega Georgias kampaaniat.