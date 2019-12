Trump nõudis enda üle kohtupidamise viivitamatut alustamist senatis ja kuulutas, et demokraatide süüdistused ei pea vett

Kolmapäeval kiitis esindajatekoda heaks Trumpile ametikuritegude süüdistuste esitamise võimu kuritarvitmises ja kongressi töö takistamises, vahendab BBC News.

Demokraadid on aga keeldunud protseduuridega algust tegemast, väites, et vabariiklaste kontrollitud senat keeldub tunnistajatest ega korralda ausat kohtuprotsessi. Jõudude vahekord senatis tähendab, et Trump mõistetakse peaaegu kindlasti õigeks.

Oma säutsude sarjas süüdistas Trump demokraate tahtmatuses kohtuprotsessiga algust teha, sest „süüdistus on nii nõrk”.

„Niisiis pärast seda, kui demokraadid ei andnud mulle reeglipärast protsessi esindajatekojas, ei advokaate, ei tunnistajaid, ei midagi, tahavad nad nüüd öelda senatile, kuidas nende kohtuprotsessi läbi viia. Tegelikule on neil null tõendit mille iganes kohta, nad ei ilmu isegi kohale. Nad tahavad sellest välja. Ma tahan viivitamatut kohtuprotsessi!” kuulutas Trump.

Trump ütles, et demokraadid ei taha, et esindajatekoja luurekomitee esimees Adam Schiff, kes protsessi juhtis, Bidenid ja Luure Keskagentuuri (CIA) vilepuhuja, kes kogu juurdluse ajendas, tunnistaksid.

Demokraadid on väitnud, et need on hoopis vabariiklased, kes ei taha teatud tunnistajate esinemist. Esindajatekoda kutsus tunnistama ka Trumpi ennast, aga ta keeldus sellest.