Trump nõudis Austraalia peaministrilt abi temavastase Venemaa-juurdluse algpõhjuste uurimiseks

Ametniku sõnul palus Barr presidendil abi küsida mitmetelt riikidelt, sealhulgas Austraalialt, vahendab CNN.

Telefonikõne toimus Barri teadmisel ja tema ettepanekul, teatas ametnik.

Ametnik märkis, et otsitakse abi uurimisel, mida viib läbi prokurör John Durham, ning nii peetakse seda asjakohaseks ja täiesti erinevaks Ukraina juhtumist. Justiitsministeeriumi ametnike sõnul on peaprokuröri ja presidendi abipalve välisriikidele 2016. aasta valimistesse sekkumise juurdluse asjus asjakohane.

Justiitsministeeriumi pressiesindaja Kerri Kupec kinnitas, et Trump on pöördunud Barri taotlusel mitmete teiste riikide poole, et nad Barri aitaksid.

Ajaleht Washington Post kirjutas eile, et Barril on olnud ka eraviisilisi kohtumisi välisriikide luureametnikega välismaal, kus ta on palunud abi justiitsministeeriumi uurimisele eriprokurör Robert Muelleri juurdluse alguse kohta. Washington Posti teatel on Barr pöördunud Briti luureametnike poole ja sõitis eelmisel nädalal Itaaliasse, et kohtuda sealsete ametnikega ja paluda abi. Barriga koos sõitis ka Durham.

Valge Maja pressisekretäri asetäitja Hogan Gidley ütles, et Trumpi kõne Morrisonile ei ole midagi olulist.