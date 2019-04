Trump: nõiajaht on läbi

USA riigipea alustas päeva, mil tema valitsuse justiitsminister raporti teatavate kärbetega avalikustas, jagades hittsarjast : „Troonide mäng“ inspireeritud fotot: „Mäng läbi. Ei mingit kokkumäng. Ei mingit õigusemõistmise takistamist“.

Ta jätkas oma Twitteri kontol säutsumist pärast raporti avalikustamist: „Mul oli õigus teha soovi korral kogu nõiajahile (uurimisele -toim) lõpp. Ma oleksin võinud igaühe vallandada, teiste seas Muelleri, kui oleksin seda tahtnud. Ma otsustasin seda mitte teha. Mul oli ÕIGUS kasutada riigipea eesõigust, aga ma ei teinud seda:“

“Donald Trump was being framed, he fought back. That is not Obstruction.” @JesseBWatters I had the right to end the whole Witch Hunt if I wanted. I could have fired everyone, including Mueller, if I wanted. I chose not to. I had the RIGHT to use Executive Privilege. I didn’t!