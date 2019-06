Trump nimetas Suurbritannia-visiidi alustuseks Londoni linnapead „kivikülmaks luuseriks”

Vaid mõni hetk enne presidendilennuki Air Force One’i maandumist Londoni lähedale Stanstedi lennuväljale kirjutas Trump Twitteris, et Khan on „kivikülm luuser”, kes „on igas arvestuses teinud Londoni linnapeana kohutavat tööd”, vahendab Associated Press.

Trumpi sõnul peaks Khan keskenduma Londoni kuritegevusele, mitte talle.

.@SadiqKhan, who by all accounts has done a terrible job as Mayor of London, has been foolishly “nasty” to the visiting President of the United States, by far the most important ally of the United Kingdom. He is a stone cold loser who should focus on crime in London, not me......