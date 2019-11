Trump nimetas end Türgi presidendi Erdoğani suureks fänniks

Kui tunnistajad on rääkinud raskustest Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskõi Valge Maja külastuse korraldamisel, siis Erdoğanil ei näi samasuguseid raskusi olnud olevat. Isegi siis, kui seadusandjad õhutasid Trumpi Erdoğani kavandatud visiiti pärast rünnakut kurdide vastu ära jätma, jättis Trump selle oma kalendrisse.

Erdoğan ei ole ainus kõva käega riigipea, kes Trumpile muljet avaldab. Trump ülistab oma lähedast sõprust Hiina presidendi Xi Jinpingiga ja on vahetanud „armastuskirju” Põhja-Korea valitseja Kim Jong-uniga.

„Kõik, kes tahavad tulla – diktaatorid, see on OK. Tulge aga. Mis iganes on hea Ühendriikidele, me tahame aidata oma inimesi,” ütles Trump ühes kõnes New Yorgis.

Ovaalkabineti kohtumisel ja hiljem pressikonverentsil ei mõistnud Trump hukka Türgi sissetungi Süüriasse ja USA liitlaste kurdide sihikule võtmist ega võtnud üles Türgi toetatavate võitlejate väidetavate sõjakuritegude teemat.

„Relvarahu peab väga hästi, me oleme rääkinud kurdidega ja nad paistavad väga rahul olevat,” ütles Trump. „Nagu te teate, me tõmbasime oma väed tüki aja eest tagasi, sest ma arvan, et meil on aeg mitte muretseda teiste piiride pärast. Ma tahan muretseda meie piiride pärast, meil on piisavalt piire, mille pärast muretseda.”

Hiljem ütles Trump, et USA vahendatud relvarahu Põhja-Süürias on keeruline, aga liigutakse väga kiiresti edasi.

Trump ütles, et Erdoğan kinnitas talle, et „peab kinni, millest ta peab kinni pidama”.

Eelmisel nädalal kirjutas Trump Erdoğanile kirja, milles pakkus uut kokkulepet ja teatas, et on võimalik vältida sanktsioone, kui kaks riiki lahendavad mõned erimeelsused, sealhulgas Vene õhutõrjesüsteemi ostmise ja relvarahu Süürias.

Vastutasuks saja miljardi dollari suurusele kaubanduskokkuleppele peaks Türgi kinni pidama oktoobris sõlmitud relvarahust Süürias, mida USA aitas läbi rääkida, kirjutas Trump. Ta kirjutas veel, et Türgil on võimalik vältida sanktsioone, mida nõudis kongress, kui Türgi võttis vastu esimese Vene süsteemi S-400 saadetise.

Trump on venitanud nende sanktsioonide kehtestamisega ja administratsiooni ametnike sõnul oodatakse, kas S-400 võetakse kasutusse, enne kui edasi liigutakse.