Trump nimetas Baltimore'i linna „rottidest kubisevaks urkaks“

Trump ründas sellega opositsiooniliste demokraatide kongressmeni Elijah Cummings'it, kes valiti Kongressi just Baltimore'ist, vahendab uudistekanal BBC.

„Ta (Cummings -toim) on jõhker kiusaja, karjudes ja kisades piirivalveameti tublide meeste ja naiste peale lõunapiiri tingimuste üle, kui tegelikult on tema Baltimore'i rajoon PALJU HULLEM ja ohtlikum. Tema linnajagu peetakse USA halvimaks,“ säutsus riigipea oma Twitteri kontol.

„Just nagu eelmisel nädalal Kongressi ringkäigu ajal tõestati, on piir puhas, tõhus ja töötav, lihtsalt väga rahvarohke. Tema (Cummingsi -toim) kodurajoon on vastik, rottidest ja närilistest kubisev urgas (inglise k. „disgusting, rat and rodent infested mess“). Kui ta veedaks rohkem aega Baltimore'is, võiks ta ehk aidata seda väga ohtlikku ja räpast kohta puhastada.“

„Ja miks saadetakse Elijah Cummingsi piirkonnale nii palju raha, kui seda peetakse USA kõige halvemalt juhituks ja kõige ohtlikumaks. Ükski inimene ei tahaks seal elada. Kuhu kogu see raha läheb? Kui palju sellest varastatakse? Uurige seda korrumpeerunud korralagedust kohe!“

Kongresmen Cummings vastas Trumpile samuti Twitteri vahendusel, säutsudes: „Härra president, käin iga päev oma ringkonnas. Igal hommikul ärkan üles ja võitlen oma naabrite eest. Minu põhiseaduslik kohus on teostada järelevalvet täitevvõimu üle. Kuid minu moraalne kohus on võidelda oma valijate eest.“