Trump nihutas koroonaviiruse tõttu USA-s surevate inimeste hinnangulist koguarvu ülespoole

Kiites USA reageeringut haiguspuhangule telekanalis Fox News ütles Trump: „See on üks põhjuseid, miks me oleme edukad, kui te nimetate 80 või 90 000 inimese kaotamist edukaks. Aga see on üks põhjuseid, miks me ei ole selle tasandi kõrgemas otsas, vaid madalamas otsas.”

Kui Trumpilt selle hinnangu muutmise kohta küsiti, tunnistas ta: „Ma tavatsesin öelda 65 000 ja nüüd ütlen ma 80 või 90 ja see läheb üles ja see läheb kiiresti üles. Aga see saab olema, ükskõik kuidas te seda vaatate, tasandi päris madalamas otsas, kui me teeksime kinnipaneku.”

Varem samal päeval pakkus Valge Maja koroonaviiruse töögrupi ametnik dr Deborah Birx teistsuguseid arve koroonasurmade kohta USA-s.

„Meie projektsioonid on alati olnud 100-240 000 kaotatud ameeriklaste elu ning seda koos täielike meetmete ja õppimisega teineteiselt, kuidas sotsiaalselt distantseeruda,” ütles Birx Fox Newsile.

Vähem kui kaks nädalat tagasi rääkis Trump veel 50 000-60 000 surmast USA-s. 27. aprillil ütles ta, et surmade arv jõuab 60 000-70 000-ni.

Eilseks oli nakatumisjuhtumite arv USA-s ületanud 1,1 miljoni piiri ja surnud oli üle 67 000 inimese.

