Trump: näomaskide kandmist ma üleriigiliselt kohustuslikuks ei tee

Tema väljaütlemine tuli pärast seda, kui riigi juhtiv nakkushaiguste ekspert dr Anthony Fauci kutsus föderaalseid ja kohalikke juhte üles olema "võimalikult jõulised", nõudes inimestelt maskide kandmist, vahendab uudistekanal BBC.

USA allergia ja nakkushaiguste riikliku instituudi direktori Fauci sõnul on näomaskide kandmine "väga oluline" ja "me peaksime neid kasutama, me kõik".

Valdavas osas osariikides on kubernerid muutnud maskide kandmise vabatahtlikust kohustuslikuks. Vastavasisulise otsuse on teinud ka osa vabariiklastest kubernere, sealhulgas Kay Ivey Alabamast, kes loobus oma esialgsest seisukohast, et näomaski kandmine peaks olema inimese isiklik otsus.

President Trump, kes varem keeldus maski kandmast, tegi seda esimest korda avalikult möödunud laupäeval. Kuid sel reedel antud usutluses ütles Trump, et ei nõustu ettepanekuga teha maskide kandmine üleriigiliselt kohustuslikuks, öeldes, et inimestel peaks olema "teatav vabadus".

USA haiguste tõrje ja ennetamise keskus (CDC) tegi selle nädala alguses avalduse, milles kutsus kõiki ameeriklasi üles kandma maske, arvestades koroonaviiruse jätkuvat rekordilist levikut.

"Me ei ole COVID-19 vastu kaitstud," ütles CDC direktor dr Robert R Redfield. "Riidest näokatted on üks võimsamaid relvi, mis meil on, et viiruse levikut pidurdada ja peatada - eriti kui seda kasutatakse kogukonnas laialdaselt."

Mitmetes USA osariikides, peamiselt lõunaosariikides, on koroonaviiruse kinnitatud juhtude arv teinud hüppelise kasvu. Texasesse ja Californiasse on lähetatud sadu sõjaväe meditsiinitöötajaid, kes aitaksid ametnikel toime tulla uute COVID-19 juhtumitega, ning Texasesse ja Arizonasse on saadetud surnukehade hoiustamiseks jahutusautod. Viimastel nädalatel on ka ülekoormatud Florida haiglad teatanud, et nad töötavad täisvõimsusel ega saa enam patsiente vastu võtta.