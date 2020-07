Trump muutis meelt ja peab näomaski kandmist nüüd patriootlikuks

„Me oleme ühtsed oma jõupingutustes nähtamatu Hiina viiruse alistamiseks ja paljud inimesed ütlevad, et on patriootlik kanda näomaski, kui ei saa sotsiaalset distantsi hoida,” kirjutas Trump eile, ligi kolm kuud pärast seda, kui USA Haiguste Kontrolli ja Ennetamise Keskused (CDC) soovitasid avalikes kohtades maske kanda, vahendab CNN.

„Ei ole kedagi patriootlikumat kui mina, teie lemmikpresident!” lisas Trump.

We are United in our effort to defeat the Invisible China Virus, and many people say that it is Patriotic to wear a face mask when you can’t socially distance. There is nobody more Patriotic than me, your favorite President! pic.twitter.com/iQOd1whktN — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 20, 2020

Foto on ilmselt pärit Trumpi visiidilt Walter Reedi Riiklikku Sõjaväemeditsiinikeskusse varem sel kuul. See oli seni esimene ja ainus kord, kui Trump on avalikkuse ees maski kandnud pärast kuid sellest keeldumist.

Nüüd äkki suureks maskide propageerijaks hakkamine on eeskätt seotud kehvade toetusnumbritega, teatas Trumpi meeleoludega kursis olev allikas CNN-ile.

Kuudeviisi on abid püüdnud panna Trumpi maski kandma, öeldes, et sellele võib trükkida „Make America Great Again”, „Trump-Pence 2020” või isegi USA lipu. Aga Trump keeldus kangekaelselt ja on avalikkuse ees maski kandnud vaid ühe korra.

Eelmisel nädalal kohtus Trump aga Valges Majas kampaaniameeskonna liikmetega ja talle öeldi otse, et ameeriklased ei kiida tema tegutsemist heaks, mille peale Trump järele andis.

Nõustumine maski kandma Walter Reedi meditsiinikeskuses tuli ühe nõuniku sõnul abide suure „anumise” tulemusena. Trump ei tahtnud maski kanda osaliselt seetõttu, et ei tahtnud anda järele meedia survele. Mais Fordi tehast külastades ütles Trump, et kandis maski seal, kuhu ajakirjanikke ei lastud, sest ta „ei tahtnud teha pressile seda rõõmu, et nad seda näevad”.

Et aga koroonaviiruse arvud on kasvanud paljudes osariikides, sealhulgas võtmetähtsusega vabariiklikes ja „võitlustandri” osariikides, ning üha rohkem vabariiklastest ametnikke on toetanud maski kandmist, et püüda seda depolitiseerida, on ka jõupingutusi Trumpi veenmiseks suurendatud.

Trumpi nõunikud seostasid maski kandmise ka poliitilise eduga, mis on võtmetähtsusega argument, sest Trumpi toetus on madal ja koroonaviirus valijate peamine mure. Nõunikud on Trumpile öelnud, et maski kandmine on lihtne samm, mille suur enamus ameeriklasi hästi vastu võtab.