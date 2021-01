Trump: mu tähelepanu on suunatud sujuva võimuvahetuse tagamisele

USA riigipea kinnitas veel kord, et uus, Joe Bideni juhitav administratsioon astub ametisse 20. jaanuaril. Varem on Trump korduvalt rääkinud, et tema võitis valimised ning peaks ametis jätkama. See tõi kaasa ka üleeilse Kapitooliumi ründamise Washingtonis.

Trump lubas nüüd, et kõik rahutuste käigus seadust rikkunud inimesed peavad tegude eest vastutust kandma.

"Kõikide ameeriklastega sarnaselt olen nördinud vägivalla, seadusetuse ja kaose pärast. USA on seaduse ja korra riik. Kapitooliumi sisse tunginud meeleavaldajad on häbistanud Ameerika demokraatia keskust," rääkis Trump.

CNNi teatel kinnitas tundmatuks jääda soovinud Valge Maja nõunik, et Trump salvestas video ainult seetõttu, et teda ähvardavad presidendiametist tagandamine ja süüdistused korrarikkumisele õhutamises.

"Ma arvan, et see video tehti ainult seetõttu, et peaaegu kõik tema tähtsamad töötajad olid kohe tagasi astumas," sõnas nõunik. "See sõnum ja selline toon oleks tulnud edastada valimiste õhtul, mitte pärast inimeste surma," lisas nõunik.