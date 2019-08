Trump: mu sõber Kim võis küll rikkuda ÜRO regulatsioone, ent mind ta ei taha alt vedada

„ÜRO [resolutsioonide] rikkumine võis olla, kuid esimees Kim ei soovi mulle usalduse kuritarvitamisega pettumust valmistada, kuna Põhja-Koreal on kaugelt liiga palju võita. Ja ka liiga palju kaotada,“ säutsus Trump oma Twitteri kontol.

„Ma võin eksida, aga ma usun, et esimees Kimil on suurepärane ja kaunis visioon oma riigist ning vaid USA, kus mina olen president, võib selle visiooni tõeks teha. Ta teeb õige valiku, sest ta on liiga nutikas, et seda mitte teha, ja ta ei taha oma sõbrale president Trumpile pettumust valmistada!“ märkis USA president.

....Chariman Kim has a great and beautiful vision for his country, and only the United States, with me as President, can make that vision come true. He will do the right thing because he is far too smart not to, and he does not want to disappoint his friend, President Trump!