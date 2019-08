Trump mõistis hukka valgete ülemvõimu ning nimetas massitulistamisi terrorismiks

Ta ütles oma avalduses, et on palunud FBI-il suunata täiendavaid ressursse, et selliseid rünnakuid ära hoida ning tuvastada õigel ajal vihakõne levik internetis. Täiendavalt suunab Trump vahendeid ka sellesse, et vihakõnena läbiviidud kuriteod saaksid karistatud surmanuhtlusega.

Just interneti pidas Trump peamiseks süüdlaseks, miks sellised tulistamised aset leiavad. Ta avaldas, et interneti pimedamaid soppe kasutatakse muuhulgas ka inimkaubanduseks ning narkokaubanduseks. Tema sõnul peab korrakaitse tegema enamat, et õigel ajal panna piir sotsiaalmeedias alguse saanud mõtetele massitulistamistest.

Texases El Pasos 20 inimest maha lasknud tulistajat nimetas Trump "haiglaseks" ning palus kõikidel hukka mõista valget ülemvõimu.

Nädalavahetusel toimusid USA-s kaks massitulistamist, esimene neist Texases El Pasos, milles ründaja lasi maha 20 inimest ning vigastas veel 26. Ründaja levitas 8chanis ksenofoobseid ning valgete ülemvõimu toetavaid mõtteavaldusi. Enne tulistamist positas ta kanalisse nelja lehekülje pikkuse dokumendi, milles avaldas viha latiinode vastu ning süüdistas immigrante ning esimese põlvkonna ameeriklasi selles, et nood võtavad ära kohalike tööd.

See on sellel aastal juba teine rünnak, mis on 8chaniga seotud. Uus-Meremaal 50 inimest maha lasknud Brenton Tarrant oli samuti aktiivne 8chani kasutaja.

Teine rünnak toimus Ohios Daytonis, kus tulistaja lasi maha üheksa inimest. Muuhulgas ajas Trump oma avalduse käigus sassi Ohio linnad, avaldades kaastunnet Toledos hukkunute lähedastele, kuigi rünnak toimus Daytonis, mis on Toledost 150 miili kaugusel.