Trump: mind tuleks koroonaviirusevastaste edusammude eest õnnitleda, mitte vastikuid küsimusi küsida

Trump teatas, et meditsiiniseadmeid toodab nüüd vähemalt kumma USA ettevõtet ja osa võidakse ka eksportida, vahendab BBC News.

„Meil on nüüd vähemalt kümme ettevõtet, mis teevad hingamisaparaate, ja me ütleme laske käia, sest, ausalt, teised riigid – nad ei ole kunagi suutnud seda teha,“ lausus Trump.

Küsimusele, kas hingamisaparaate jätkub kõigile patsientidele USA-s, kes neid nakatumise ennustataval kõrghetkel kahe nädala pärast vajavad, vastas Trump: „Ma arvan, et me oleme väga heas vormis.“

Trump teatas, et viiruse proov on võetud enam kui miljonilt ameeriklaselt, mida on „kaugelt rohkem kui üheski teises riigis“.

Ajakirjanikku, kes tõi välja, et Lõuna-Korea on testinud proportsionaalselt rohkem inimesi, kui seda mõõta elanike arvu suhtes, süüdistas Trump negatiivsuses.

Trump lisas, et teda tuleks õnnitleda administratsiooni edusammude eest viirusega võitlemisel, mitte küsida vastikuid ja ilkuvaid küsimusi.

Trump kordas ka oma süüdistusi, et mõnede osariikide kubernerid koguvad kriitilist meditsiinivarustust varuks ja et haiglatest varastatakse esemeid, näiteks näomaske. Mingeid tõendeid ta ei esitanud.

Trumpi sõnul on järgmise 30 päeva jooksul ees väljakutseid esitavad ajad, aga sotsiaalse distantsi hoidmine võib päästa üle miljoni ameeriklase elu.

„Meil saab olema suur võit,“ kuulutas Trump.

CNN-i küsimusele, kas tema varasemad kommentaarid, milles ta viiruse ohtu pisendas, olid valed, vastas president, et need olid kõik tõsi.