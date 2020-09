Trump: meil pole Aleksei Navalnõi mürgitamise kohta veel ainumatki tõendit

"Meil ei ole veel ühtegi tõendit, aga ma vaatan selle üle. On väga huvitav, et kõik mainivad alati Venemaad, ja mul ei ole selle vastu midagi, aga ma arvan, et minu meelest on Hiina riik, millest peaksite palju enam rääkima,” ütles Trump ajakirjanikele Valges Majas.

"Te ei küsi kunagi Hiina kohta, alati küsite te Venemaa kohta," heitis president ajakirjanikele ette. "Ma oleksin väga vihane, kui see nii on (Navalnõi mürgitati), ja vaatame numbreid ja dokumente, mida meile järgmistel päevadel hulgaliselt saadetakse."

Ta lisas, et juhul, kui Navalnõi mürgitati, on see traagiline. "See on kohutav, seda ei tohiks juhtuda," märkis Trump, lisades, et keegi ei ole olnud Venemaaga karmim kui tema. "Ma arvan, et me peaksime seda uurima, kui see nii on, ja seda me ka teeme."

"Ma saan läbi pea kõigi riikidega, ma saan läbi Põhja-Koreaga. Mäletate, et me pidime Põhja-Koreaga sõtta minema. Kui Hillary [Clinton] oleks võitnud, oleks me Põhja-Koreaga sõjas, see oleks väga halb ja räpane sõda, mitmed miljonid inimesed oleksid surnud. Kuid me saime nendega läbi. Me ei läinud sõtta. Kõik ütlesid, et kui mind valitakse, siis ma lähen nädala jooksul Põhja-Koreaga sõtta, aga tulemus on olnud vastupidine," jutustas Trump.

"It is interesting that everybody is always mentioning Russia ... but I think China probably at this point is a nation you should be talking about" -- Trump responds to a question about the Navalny poisoning pic.twitter.com/c460n6kGbN — Aaron Rupar (@atrupar) September 4, 2020



NATO peasekretär Jens Stoltenberg ütles aga reedel samal ajal Põhja-Atlandi Nõukogu kohtumisel, et "on ümberlükkamata tõendeid selle kohta, et Navalnõi mürgitati Novitšoki-rühma kuuluva sõjalise närvimürgiga".

Ta lubas, et Navalnõi mürgitamine ei jää vastuseta. "Oleme kindlalt veendunud, et see on räige rahvusvahelise õiguse rikkumine, mis seega nõuab rahvusvahelist reageerimist," ütles Stoltenberg.

"NATO liitlased on ühel nõul, et Venemaa ees on nüüd tõsised küsimused, millele sel tuleb vastata. Venemaa valitsus peab erapooletu, rahvusvahelise uurimise käigus tegema Keemiarelvade keelustamise organisatsiooniga (OPCW) igakülgset koostööd," lisas ta.

Oma reedeses sõnavõtus kutsus Stoltenberg Venemaad ühtlasi üles senisest tegevusest loobuma. "Kutsume Venemaad üles OPCW-le oma Novitšoki-programmi täielikult avalikustama," ütles peasekretär.