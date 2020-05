Trump: meil on tõendeid, et koroonaviirus pärines Hiina laboratooriumist

Trump vastas pressikonverentsil nimelt küsimusele, kas ta on näinud tõendeid, mis andsid talle „suure kindluse” väita, et koroonaviirus pärineb Hiina Wuhani viroloogiainstituudist, öeldes: „Jah, ma olen.” Küsimusele, mis andis talle kindlustunde seda väita, vastas president: "Mul pole lubatud teile seda öelda."

Hoolimata neist väidetest ütles Trump siiski, et tema administratsioon uurib endiselt, kust viirus alguse sai. "Me vaatame täpselt, kust see tuli, kellelt see tuli ja kuidas see juhtus," ütles Trump ja lisas, et tulemused peaksid saabuma varsti.

Covid-19 haigust uurinud teadlased arvavad, et viirus levis nahkhiirtelt peremeesloomade kaudu inimesele. Nad pole aga välistanud selle juhuslikku leket laborist, kuid arvavad, et see pole tõenäoline. Hiina on samal ajal kategooriliselt eitanud, et viirus pärines nende teadusasutusest.

USA riikliku luuredirektori büroo teatas reedel, et "luurekogukond nõustub laialdase teadusliku konsensusega, et COVID-19 viirus ei ole inimese loodud ega geneetiliselt muundatud".

Hiljem samal päeval esinenud Trump aga süüdistas COVID-19 pandeemias Hiinat, öeldes, et viimane hoidus epideemia algul maailmaga informatsiooni jagamisest. "Me ei ole Hiinaga rahul. Me ei ole kogu selle olukorraga rahul, sest usume, et selle oleks võinud algallikas peatada," sõnas Trump. "Selle oleks võinud kiiresti peatada ja see poleks levinud üle kogu maailma."

Haigust kui Wuhani viirust kirjeldanud välisminister Mike Pompeo süüdistas omakorda Hiinat viiruseproovide hävitamises. Ta kritiseeris Hiinat ka selle eest, et see ei andnud juurdepääsu Wuhani laborile, kus uuriti nahkhiirtelt pärinevaid koroonaviiruseid, ning spekuleeris, et see võis sealt juhuslikult valla pääseda.

Tõestamata teooriate esitamine Trumpi poolt on tekitanud muret, et tema administratsioon politiseerib luureandmeid, aitamaks tal süüdistada Hiinat, mis rahuldaks tema valijaskonda ajal, mil ta valmistub kandideerima teiseks ametiajaks demokraatliku partei presidendikandidaadi Joe Bideni vastu.