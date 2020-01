Trump: meil on sihikul 52 Iraani paika, juhuks kui Teheran mõtleb ähvarduse teoks teha

"Iraan on väga söakalt võtnud sõna ründamast USA varasid kättemaksuks selle eest, et USA vabastas maailma ühest suurimast terroristide liidrist (kindral Soleimanist -toim), kes tappis ameeriklasi, raskelt haavas paljusid teisi, ei tasu mainidagi neid kõiki inimesi, keda ta on oma elu jooksul tapnud, sealhulgas sadu Iraani meeleavaldajaid," säutsus Trump oma Twitteri kontol.

Iran is talking very boldly about targeting certain USA assets as revenge for our ridding the world of their terrorist leader who had just killed an American, & badly wounded many others, not to mention all of the people he had killed over his lifetime, including recently....