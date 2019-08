Trump: massitulistamiste ärahoidmiseks tuleb ehitada uusi vaimuhaiglaid

Trump ütles, et on rääkinud relvavägivalla probleemist senati enamuse liidri Mitch McConnelli ja paljude teiste vabariiklastega ning „nad ei taha, et hulludel inimestel, ohtlikel inimestel, tõeliselt halbadel inimestel oleksid relvad”, vahendab Reuters.

„Me ei taha, et hullud inimesed omaksid relvi,” ütles Trump New Jersey osariigis Morristownis ajakirjanikele. „Need on nemad. Nemad vajutavad päästikule. Relv ei vajuta päästikule. Nemad vajutavad päästikule. Nii et me peame vaatama väga tõsiselt vaimuhaigusele.”

Trump on surve all relvavägivalla ohjeldamiseks pärast kaht massitulistamist, milles hukkus kümneid inimesi Texases ja Ohios.

Hiljem New Hampshire’is Manchesteris ütles Trump, et on vaja kaaluda uute asutuste rajamist vaimuhaigetele.

„Me peame seda tegema. Samal ajal võtame me vaimselt segased ja ohtlikud inimesed tänavatelt ära, nii et me ei peaks nii palju selle pärast muretsema. See on suur probleem,” ütles Trump.

New Jerseys ütles Trump, et paljud USA vaimuhaiglad suleti 1960. ja 1970. aastatel ja nende patsiendid lasti tänavatele lahti.

„Me ei saa lasta neil inimestel tänavatel olla,” lausus Trump.