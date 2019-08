Trump: massimõrvaritel tuleb õige pea silmitsi seista surmanuhtlusega

Trump ütles esmaspäeval pressikonverentsil, et hukkamine tuleks korraldada viivitamatult.

„Täna annan ma justiitsministeeriumile suunise koostada eelnõu, mis tagab, et inimestel, kes sooritavad neid vihakuritegusid ja massimõrvu, tuleks silmitsi seista surmanuhtlusega, ja et see viidaks täide kiiresti ja otsustavalt ilma aastaid kestva asjatu viivituseta," ütles ta.

USA riigipea nimetas veel mitut meedet, mis võiks tema meelest aidata massitulistamisi ära hoida, jättes aga täielikult välja relvapiirangute kehtestamise, mida enamik ameeriklasi toetab.

Trumpi väitel võiks lahenduseks olla tihedam koostöö ministeeriumite, korrakaitseorganisatsioonide ja sotsiaalmeediaettevõtete vahel, vägivalla ülistamise lõpetamine, ennekõike videomängudes, vaimselt haigete inimeste kinnipidamine ja ohtlikuks peetavatelt inimestelt ajutiselt relvade ärakorjamine.

USA president tegi oma avalduse pärast nädalavahetust, mil kahes tulistamistes hukkus 31 inimest.

Texase osariigis El Pasos lasi noormes laupäeval rahvast tulvil Walmarti kaubanduskeskuses maha 22 inimest. Ohio osariigis Daytonis aga lasi pühapäeval kohalik nooruk ühe pubi ees maha üheksa inimest.

Ohvrite tapmiseks loetud minutite jooksul kasutasid nad mõlemad seaduslikku automaatrelva.