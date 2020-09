Trump: ma ei pisendanud koroonaviiruse tähtsust, vaid suurendasin seda

Trumpilt küsiti, miks ta on pisendanud viiruse tähtsust, mis teadaolevalt kahjustab madala sissetulekuga perekondi ja vähemusi.

Trump eitas viiruseohu tegelikkusest väiksemana esitamist.

„Jah, noh, ma ei pisendanud selle tähtsust. Ma tegelikult mitmel viisil suurendasin selle tähtsust, tegevuse mõttes. Minu tegevus oli väga tugev,” lausus Trump.

Selle „tegevuse mõttes viiruse tähtsuse suurendamise” tõendina nimetas Trump veebruaris ja märtsis Hiinale ja Euroopale kehtestatud reisikeelde.

„Me tegime väga, väga head tööd, kui me selle keelu kehtestasime,” ütles Trump. „Kas te nimetate seda andeks või õnneks, see oli väga tähtis, nii et me päästsime palju elusid, kui me seda tegime.”

Trumpi väide on vastuolus sellega, mida ta rääkis varem sel aastal ajakirjanik Bob Woodwardile. Nimelt ütles ta, et pisendas viiruse tõsidust, et vältida paanikat.

Trump andis veebruarikuises intervjuus Woodwardile mõista, et teab haiguse tõsidusest rohkem, kui avalikult ütleb.

„See läheb läbi õhu,” ütles Trump. „See on alati karmim kui puudutamine. Ei pea asju puudutama. Eks ole? Aga õhk, sa lihtsalt hingad õhku ja nii see üle kandus. Ja seega on see väga keeruline. See on väga delikaatne. See on ka tapvam kui isegi visad gripid.”

Philadelphias esinedes kordas Trump ka oma varasemat väidet, et viirus kaob iseenesest, sest inimestel „areneb... karjamentaliteet”. Ilmselt mõtles Trump „karjaimmuunsust”, mis tähendab seda, et piisavalt paljudel inimestel on arenenud haigusele vastupanu võime ja see enam ei levi.

