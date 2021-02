Trump lükkas kutse tulla ametikuriteo protsessil tunnistusi andma tagasi

USA esindajatekoja demokraat Jamie Raskin saatis Trumpile ja tema kaitsjatele kirja. "Kutsun teid vande all tunnistusi andma kas enne või ametikuriteo protsessi ajal," seisis kirjas. Täpsemalt oodatakse Trumpilt selgitusi oma tegevuste kohta 6. jaanuaril.

Trumpi advokaadid teatasid aga kiiresti, et ta ei anna ametikuriteo protsessil senatis tunnistusi.

Üks advokaatidest, Bruce Castor ütles NBC Newsile, et demokraatide kutse on „reklaamitrikk” ja Trump võidab selle protsessi.

Castor ja Trumpi teine advokaat David Schoen saatsid Raskinile kolmelõigulise kirja, milles nimetasid kohtuprotsessi „väidetavaks ametikuriteo protseduuriks” ja ütlesid, et see „ainult kinnitab juba kõigile teada olevat: te ei saa tõestada oma väiteid Ühendriikide 45. presidendi vastu, kes on nüüd eraisik”.

Donald Trump on esimene USA president, keda on kahel korral ametikuriteos süüdistama asutud. Uus ametukuriteo protsess peaks algama tuleval nädalal.

Trump, kes tõenditeta järjepidevalt väidab, et kaotas valimised pettuse tõttu, utsitas toetajaid võitlema "võltsimise" vastu. Ta pidas kõne enne mässu Kapitooliumis. Mässus kaotas elu viis inimest, nende seas ka üks politseinik.