Trump lubas meeleavaldajate poolt autonoomiaks kuulutatud Seattle´i politseiprii tsooni tagasi võtta

Seattle'i politseiamet tunnistas järeleandmist protestijatele, tõmmates välja mitmest linna kvartalist, võimaldades mustanahalise mehe George Floydi surma järel protestivatel isikutel seal oma äranägemise järgi tegutseda. Trump, kes ei ole välistanud ülestõusu seaduse (Insurrection Act) käikulaskmist, ähvardas neljapäeval vajaduse korral linna "anarhistidelt tagasi võtta", vahendab CBS News.

"Vasakradikaalset kuberneri Jay Inslee'id ja Seattle'i linnapead nöögitakse ja mängitakse üle tasemel, mida meie suurepärane riik pole kunagi varem näinud. Võtke oma linn KOHE tagasi. Kui te seda ei tee, siis teen ma seda ise. See pole mäng. Need jõledad anarhistid tuleb viivitamatult peatada. TEGUTSEGE KIIRESTI!" säutsus president Trump oma Twitteri kontol.

Foto: AFP

"Anarhistid võtsid just Seattle'i üle ning liberaaldemokraadist kuberner ütles lihtsalt, et ta ei tea "sellest midagi"," lisas riigipea hiljem.

Seattle'i linnapea Jenny Durkan vastas presidendile, kutsudes Trumpi tagasi "punkrisse naasma", viidates riigipea hiljutisele viibimisele Valge Maja maa-aluseses punkris pärast meeleavalduste rahutuks muutumist selle lähedal.

Trump väitis küll, et külastas punkrit puhtalt selle kontrollimiseks, ent justiitsminister Bill Barr teatas hiljem, et presidendil soovitas ettevaatusabinõuna punkrisse minna salateenistus.

Foto: Scanpix

Trump on viimase paari nädala jooksul oma Twitteri kontol kutsunud üles rakendama jõulist taktikat meeleavaldajate vastu, kes on läinud tänavatele, et avaldada meelt politseivägivalla ja rassilise ebavõrdsuse vastu, tuues mõnes linnas kaasa ka vandalismi ja kuritegevuse kasvu.

Jääb ebaselgeks, mida pidas Inslee'ga pikka aega vastasseisus olnud Trump silmas ähvardusega vajadusel Seattle üle võtta. Kaitseminister Mark Esper ütles eelmisel nädalal, et ta on vastu sajanditevanuse ülestõusu seaduse kasutamisele, mis võimaldaks meeleavalduste vaigistamiseks kasutada tegevväelaste abi. Oma seisukohaga pälvis ta Valges Majas pahameele, sest läks vastuollu Trumpi lubadusega saata sõjavägi osariikidesse, kus on vaja protestijate üle "tänavatel domineerida".