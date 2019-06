Trump lubas brittidele mahukat kaubanduslepet, meeleavaldajad tõid välja täispuhutava beebi-Trumpi ja potil istuva Trumpi

Londoni kesklinna kogunesid samas meeleavaldajad, et väljendada oma vastuseisu Trumpi visiidile. Meeleavaldused olid plaanis ka Birminghamis, Stoke’is, Sheffieldis, Glasgow’s, Edinburghis, Chesteris, Leicesteris, Oxfordis ja Exeteris.

Foto: Vedat Xhymshiti, ZUMAPRESS.com

Foto: Richard Gray, EMPICS Entertainment

Politsei teatas, et visiiti julgestab üle 3000 politseiniku.

Koos teiste erakondade, sealhulgas liberaaldemokraatide ja roheliste esindajatega osaleb Londoni meeleavaldusel ka suurima opositsioonierakonna leiboristide juht Jeremy Corbyn, kes boikottis eilset riiklikku õhtusööki.

Corbyn ütles Twitteris, et meeleavaldus on võimalus olla solidaarne nendega, keda Trump on Ameerikas, üle maailma ja Suurbritannias rünnanud, sealhulgas Londoni linnapea Sadiq Khan.

Khan kaitses omakorda oma erakonna juhi Corbyni otsust riiklikku õhtusööki boikottida.

Khan ütles, et nii tema kui ka Corbyn leiavad, et lähedased suhted USA presidendiga on tähtsad, aga lisas: „Mida ei peaks juhtuma, on riiklik bankett ja punase vaiba lehtirullimine. Ma arvan, et see ei ole sobiv. Ma arvan, et need visiidid tuleb reserveerida liidritele, kes on teinud midagi selle ärateenimiseks. Ma arvan, et see saadab vale sõnumi, mida nähakse läbi sõrmete vaatamisega mõnedele asjadele, mida see president on öelnud ja teinud.”