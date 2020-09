Trump lubab nimetada kibekiiresti uue ülemkohtuniku, mis pööraks võimude tasakaalu aastateks otsustavalt konservatiivide kasuks

"Meid pandi sellesse olulisse võimupositsiooni selleks, et teeksime otsuseid inimeste eest, kes meid nii uhkelt valisid. Olulisimaks on selle juures juba pikka aega peetud USA ülemkohtu kohtunike valimist. See kohustus on meil viivitamata!" säutsus Trump laupäeval.

Varem ütles senati liider McConnell avalduses - mis sisaldas austusavaldust Ginsburgile -, et "president Trumpi kandidaat jõuab Ameerika Ühendriikide Senati ette". 2016. aastal väitis ta aga, et "Ameerika inimestel peaks olema hääl järgmise kohtuniku valimisel", mis tähendab, et "seda vaba ametikohta ei tohiks täita enne, kui meil on uus president".

Tänavu on tema sõnul senat aga tegutsemisvõimaluste piires, kuna see on vabariiklaste kontrolli all ja Trump on vabariiklaste president.