Trump loodab Ukraina president Zelenskõiga Valges Majas kohtuda

"Ta [Zelenskõi] tuleb tõenäoliselt [Valgesse Majja]," ütles Trump, vastates küsimusele, kas ta kutsub Zelenskõi Washingtoni, vahendab uudisteagentuur Reuters.

"Ma usun, et rääkisin temaga kaks korda. Ma tõesti tahaksin, et ta tuleks Valgesse Majja, kui ta tahab tulla. Ja ma arvan, et ta tahaks tulla. Usun, et ta tuleb varsti," lisas president, täpsustamata Zelensõi visiidi tingimusi.

"Ta [Zelenskõi] on hea inimene. Ta valiti ametisse ajal, mil Ukrainas on tohutu korruptsioon, mis mind väga häirib," tõdes riigipea.

Oktoobri keskel ütles Valge Maja personaliülema kohusetäitja Mick Mulvaney pressibriifingul, et USA administratsioon ei ole pidanud tõsiseid arutelusid Volodõmõr Zelenskõi visiidiks Valgesse Majja.