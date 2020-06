Trump loobus esimese kampaaniaürituse korraldamisest USA orjanduse kaotamise aastapäeval

Trump säutsus oma Twitteri kontol, et 19. juunil toimuma pidanud üritus korraldatakse päev hiljem, sest see langes paraku kokku mustanahalise kogukonna jaoks olulise Vabaduse päevaga (inglise k. ka Juneteenth), vahendab uudistekanal BBC.

Trumpi algne otsus just sel päeval oma toetajate ette naasta pälvis kriitikat osana üleriigilistest rassismivastastest protestidest, mis said alguse afroameeriklase George Floydi tapmise järel.

Kriitikud juhtisid tähelepanu, et ka ürituse korraldamise asukoht on vastuoluline, sest Tulsa nägi 1921. aastal Ameerika ajaloo ühte kõige hullemat rassilise vägivalla juhtumit.

Toona ründasid valgetest elanikest koosnevad jõugud Tulsa Greenwoodi piirkonnas mustanahalisi elanikke ja nende ettevõtteid nii maalt kui eralennukitelt, hävitades linnaosast enam kui 35 kvartalit - toona oli tegemist Ameerika Ühendriikide jõukaima mustanahaliste kogukonnaga, tuntud ka kui "Black Wall Street"

Tuhatkond ettevõtet ja kodu põletati maha ning oma elu jättis kuni 300 ja sai viga veel pea 8000 inimest. Veel 6000 mustanahalist elanikku arreteeriti, paljud mitmeks päevaks.

Tulsa 1921 Foto: reuters

Vabaduse päev ei ole USA-s riigipüha, kuigi see on oluline afroameeriklaste jaoks, sest just sel päeval 1865. aastal sai Texasest viimane mustanahaliste orjastamise keelanud osariik pärast kodusõja lõppu ja Konföderatsiooni purustamist.

Algselt Trump kaitses valitud kuupäeva, öeldes Fox News'ile: "Mõelge sellele kui pidupäevale. Minu üritus on pidupäev. Ma arvan, et võin öelda, et poliitika ajaloos pole eales olnud ühtegi gruppi ega inimest, kes oleks korraldanud üritusi, nagu mina."

Trump muutis oma seisukohta pärast süüdistusi, et ta suhtub USA ajaloosse lugupidamatult.

Ta säutsus: "Paljud mu afroameeriklastest sõbrad ja toetajad on minu poole pöördunud, et soovitada (kampaaniaürituse) kuupäeva muutmist, austamaks seda aastapäeva ja kõike seda, mida see esindab. Seetõttu olen otsustanud lükata meie ürituse edasi laupäevale, 20. juunile, tulles neile vastu austusest."

Foto: Zumapress

Tulsas toimuv kampaaniaüritus on esimene seesugune alates 2. märtsist, mil koroonaviiruse pandeemia tõttu keelati üle riigi massikogunemiste, st suuremate avalike ürituste korraldamine.