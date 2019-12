Trump lõi Nord Streami gaasijuhtme ehitust ulatuslike sanktsioonidega

Värske sanktsioonide pakett on suunatud ettevõtetele, kes ehitavad veealust torujuhet Nord Stream 2, mis võimaldab Venemaal suurendada gaasi eksporti Saksamaale, vahendab uudistekanal BBC.

USA näeb projektis ohtu Euroopa julgeolekule, mistõttu Kongress kiitis sammu heaks osana järgmise aasta riigikaitset puudutava eelarve eelnõust.

Venemaa presidendi Vladimir Putini pressiesindaja Dmitri Peskov teatas, et USA sanktsioonid gaasitoru Nord Stream 2 vastu räägivad ebaausast konkurentsist ja rahvusvahelise õiguse rikkumisest.´

„Taoline tegevus ei meeldi Moskvale ega Euroopa pealinnadele, ei meedi see Berliinile ega Pariisile,” ütles Peskov.

USA on kindlalt vastu uuele gaasijuhele Venemaalt Euroopasse. Tõsi on aga ka see, et ameeriklased müüksid hea meelega ise Euroopasse veeldatud maagaasi.