Trump lisas pressikonverentsil segadust Kim Jong-uni kadumise ümber

„Ma ei saa teile täpselt öelda – jah, mul on väga hea ettekujutus, aga ma ei saa sellest praegu rääkida. Ma lihtsalt soovin talle head,” ütles Trump kõigepealt.

Veidi hiljem samal pressikonverentsil ütles Trump aga: „Ta ei öelnud eelmisel laupäeval midagi. Keegi ei tea, kus ta on, nii et ilmselgelt ei saanud ta seda öelda. See on pommuudis, et Kim Jong-un tegi laupäeval avalduse. Ma ei arva nii.”

Trump näis viitavat Kimi sõnumile töölistele, mille avaldas pühapäeval Põhja-Korea riiklik meedia.

CNN teatas eelmisel nädalal oma allikat tsiteerides, et USA luureandmed viitavad sellele, et Kimi elu on suures ohus pärast operatsiooni.

USA riikliku julgeoleku nõunik Robert O’Brien ütles pärast seda, et Trumpi administratsioon hoiab Kimiga seotud arengutel hoolikalt silma peal. Sama kordas ka USA välisminister Mike Pompeo.

Kimi nähti viimati poliitbüroo istungil 11. aprillil. Pärast seda pole teda näha olnud ja ringlevad erinevad teooriad selle kohta, mis temaga on juhtuda võinud.