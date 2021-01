Trump leidis säutsumiseks uue võimaluse ja ähvardas Twitterit sulgemisega

USA riigipea ametlikul kontol, mis juba 11 päeva pärast antakse üle tulevasele presidendile Joe Bidenile, on jälgijate arv oluliselt väiksem kui Trumpi isiklikul kontol, ent see pakkus talle siiski viimase võimaluse sõna sekka öelda, vahendab TechCrunch.

Twitter otsustas Trumpi manöövrile reedel kiiresti reageerida, kustutades tema säutsud kontolt vaid minutitega. Võrgustik selgitas, et platvormil kehtivate reeglite kohaselt ei ole sanktsioneeritud isikutel võimalik täielikust keelust mööda minna varukontode kasutamisega.

Trump vastas oma säutsudes Twitteri otsusele tema kasutaja sulgeda, süüdistades ettevõtet ühises vandenõus tema poliitiliste oponentidega.

"Olen juba pikka aega öelnud, et Twitter on läinud sõnavabaduse keelustamisega ühe kaugemale, ja täna õhtul on Twitteri töötajad kooskõlas demokraatide ja radikaalse vasakpoolsetega mu konto eemaldanud, et vaigistada mind - ja SIND, 75 miljonit suurepärast patriooti, kes minu poolt oma hääle andsid," säutsus Trump.

"Twitter võib küll olla eraettevõte, aga ilma valitsuse kingituseta artikkel 230 näol ei oleks nende eksistentsi enam kauaks," hoiatas Trump, viidates seadusele, mis annab sotsiaalvõrgustikele õiguse oma platvormidel kehtivate reeglite üle otsustada ja sealset sisu modereerida. "Ma arvasin, et nii juhtub."

Trump väitis ka, et liitub õige pea mõne teise sotsiaalvõrgustikuga või loob enda oma. Varem on arvatud, et Trump liitub parempoolse sotsiaalmeedialehega Parler, ent reede pärastlõunal eemaldati selle äpp Google Play Store'ist. Apple on öelnud, et kaalub samasugust sammu, mis tähendaks, et Parleri rakendust ei oleks võimalik enam alla laadida ei Androidi ega Apple'i seadmete kasutajatel.

"Oleme pidanud läbirääkimisi paljude teiste saitidega ja peagi on meil suur teadaanne, samal ajal kui uurime ka oma võimalusi lähitulevikus enda platvormi ülesehitamiseks," märkis riigipea.