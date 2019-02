Trump leidis omale lõpuks ÜRO suursaadiku

„Kelly on teinud suurepärast tööd meie riigi esindamisel ning mul ei ole mingit kahtlust, et tema juhtimise all saab meie riik olema esindatud kõrgeimal tasemel. Õnnitlused Kellyle ja kogu tema perele“ säutsus president Trump oma Twitteri kontol.

....Kelly has done an outstanding job representing our Nation and I have no doubt that, under her leadership, our Country will be represented at the highest level. Congratulations to Kelly and her entire family!