Trump lasi lahti talle juba ammu pinnuks silmas olnud kaitseministri Mark Esperi

Mitmed allikad ütlesid CNN-ile, et Esperi üha pingelisemad suhted Trumpiga sundisid ta juba nädalaid tagasi tagasiastumisavaldust kirjutama, et lahkuda väärikalt, kui president otsustab ta ootuspäraselt lahti lasta.

Esperi vallandamine tekitas muret, et teised riikliku julgeoleku tippametnikud, kes on pälvinud Trumpi pahameele, võivad olla samuti vallandamisjärjekorras.

Trump ja mõned ta konservatiivsed liitlased on muutunud viimastel nädalatel üha rahulolematuks ka Luure Keskagentuuri (CIA) direktori Gina Haspeliga, keda nad süüdistavad selles, et ta on venitanud dokumentide avaldamisega, mis nende arvates paljastavad „süvariigi” vandenõud Trumpi valimiskampaania ja presidendiameti Barack Obamalt ülevõtmise ajal, teatasid mitmed praegused ja endised ametnikud.

Haspel on keeldunud, väites, et nende dokumentide avalikustamine seaks ohtu USA riikliku julgeoleku, sest paljastaks otsustava tähtsusega meetodeid ja allikaid.

Trump ja tema liitlased on viimastel kuudel teravalt kritiseerinud ka Föderaalse Juurdlusbüroo (FBI) direktorit Christopher Wrayd, sest viimane ei ole tekitanud informatsiooni, mis nende väitel kahjustaks Trumpi poliitilisi vaenlasi, sealhulgas presidendiks valitud Joe Bidenit. Wray vallandamise oht on FBI kohal rippunud juba nädalaid.

Veidi enne Trumpi säutsu, milles Esperi vallandamisest teatati, helistas talle Valge Maja personaliülem Mark Meadows, kes teda teavitas.

Esper vastas kirjaga, milles ütles: „Ma teenin riiki, austades põhiseadust, seega aktsepteerin teie otsust mind asendada. Ma astun kõrvale, teades, et on palju, mida me kaitseministeeriumis viimase 18 kuuga saavutasime, et kaitsta riiki ning parandada ühendatud jõudude valmisolekut, võimekusi ja professionaalsust, samal aja muutes ja valmistades sõjaväe ette tuleviku jaoks.”

Esper oli 2019. aastal nende administratsiooni ametnike hulgas, kes kutsusid Trumpi vabastama abi Ukrainale, mille president oli blokeerinud, sest survestas Ukraina presidenti Volodõmõr Zelenskõid Joe Bideni poega Hunterit uurimise alla võtma, ning Ukraina väidetava toetuse tõttu Hillary Clintonile 2016. aasta valimistel.