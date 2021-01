Trump lahkus Valgest Majast ja Washingtonist ning teatas, et presidendiamet oli suur au

Trump ütles, et presidendiks olemine oli tema „elu suurim au” ja et ta tahtis lihtsalt ligi tulla ja head aega öelda, vahendab CNN.

Trump lisas, et loodab, et ei ütle head aega väga pikaks ajaks.

Seejärel astus Trump presidendi helikopteri Marine One’i pardale ja lendas Andrewsi sõjaväebaasi lõplikulte hüvastijätutseremooniale.

Trump keskendus oma kõne alguses perekonnale, kes viibis sealsamas lava kõrval.

Trump tunnustas oma lapsi, öeldes: „Inimestel ei ole aimugi, kui kõvasti see perekond tööd tegi. Neil oleks võinud olla palju kergem elu, aga nad lihtsalt, nad tegid fantastilist tööd.

Trump tunnustas ka oma personaliülemat Mark Meadowsit ja kutsus siis kõnelema esileedi. Trump nimetas viimast „suure graatsia ja ilu ja väärikusega naiseks” ning ütles, et ta „on rahva hulgas nii populaarne” (vaatamata sellele, et küsitluse järgi on Melania Trump moodsa ajaloo ebapopulaarseim esileedi).

„Teie esileedi olemine oli minu suurim au. Aitäh teile teie armastuse ja toetuse eest. Te olete minu mõtetes ja palvetes. Jumal õnnistagu teid kõiki. Jumal õnnistagu teie peresid. Ja jumal õnnistagu seda kaunist riiki. Aitäh teile,” ütles Melania Trump.

Trump haaras seepeale mikrofoni ja ütles: „Mida veel peaks ütlema, eks? See on tõsi, kallis, suurepärane töö.”

Trump jätkas ja lubas „alati võidelda” ning soovis Bideni administratsioonile „palju õnne”.

„Te olete imelised inimesed. See on suurepärane, suurepärane maa. On minu suurim au ja privileeg olla olnud teie president,” ütles Trump.

„Ma võitlen alati teie eest. Ma jälgin. Ma kuulan ja ma ütlen teile, et selle maa tulevik ei ole kunagi olnud parem. Ma soovin uuele administratsioonile palju õnne ja palju edu. Ma arvan, et neil saab olema suur edu. Neil on põhi millegi tõesti väljapaistva tegemiseks,” lisas Trump.

Trump tänas ka asepresident Mike Pence’i, viimase abikaasat Karenit ja kongressi.

Seejärel astusid Trump ja esileedi Melania presidendilennuki Air Force One pardale, mis tõusid õhku ja võttis kursi Florida poole.

Lennuki õhku tõustes kõlas lennuväljal valjuhäälditest Frank Sinatra laul „My Way”.