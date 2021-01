Trump lahkub Valgest Majast enne Bideni ametisse vannutamist, sest ei taha mantlipärijalt küüti küsida

Trump soovib lahkuda mitu tundi enne Bideni presidendiks saamist, et ta saaks kasutada riigipea lennukit Air Force One, küsimata selleks mantlipärija nõusolekut, vahendab Business Insider.

Temast saab esimene USA president viimase poolesaja aasta jooksul, kes ei osale oma järeltulija ametisse vannutamisel Kapitooliumi jalamil. Allikate väitel ei soovi ta Valgest Majast lahkuda ekspresidendina.

Teadaolevalt lendab ta Washingtonist Floridasse, asudes elama oma Mar-a-Lago residentsis. Väidetavalt organiseerib tema meeskond Valge Maja juurde ka rahvahulka, kes Trumpile lahkudes lehvitaks. Telekanali CNN teatel soovib president lahkuda sõjaväeliste auavalduste saatel.

Trump ei ole ise avalikult öelnud, kuhu ta suundub. Algselt spekuleeriti, et ta võib lennata Šotimaale, kus tal on mitu golfiväljakut. Šoti valitsus andis aga hiljuti mõista, et ta ei ole seal koroonapiirangute tõttu teretulnud.

Trump lahkub Washingtonist koos nn tuumajalgpalli ehk 20 kilogrammi kaaluva tuumakohvriga, mis alati USA presidendi lähedal peab asuma. Tema tuumakoodid deaktiveeritakse vahetult pärast Bideni ametivannet, mil viimane saab enda valdusse teise samasuguse seadme toimivate koodidega.

Joe Biden vannutatakse ametisse 20. jaanuari keskpäeval.